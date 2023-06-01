Поддержка и гарантии безопасности для Украины: Столтенберг очертил темы переговоров министров НАТО

Детали



Столтенберг отметил, что "все члены Альянса согласны с тем, что сейчас важной задачей является обеспечение того, чтобы Украина осталась суверенным независимым государством". Он добавил, что когда война закончится, "мы должны убедиться, что история не повторится, что эта модель российской агрессии против Украины действительно остановится". "Поэтому мы должны воплотить рамки, чтобы предоставить гарантии безопасности Украины после завершения войны", – заявил Генсек.

По словам Столтенберга, члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, и что "москва не имеет права вето против расширения организации".

Напомним

Президент Зеленский в одном из недавних комментариев на тему потенциального будущего Украины в НАТО призвал принять на саммите Альянса в Вильнюсе "позитивное политическое решение" по членству Украины.

При этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил недавно, что только если Украина победит как суверенная независимая нация, есть смысл обсуждать вопрос членства в НАТО.