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Поддержка Украины, укрепление обороны НАТО и привлечение новых членов: Блинкен озвучил главные темы саммита в Вильнюсе

Поддержка Украины, укрепление обороны НАТО и привлечение новых членов: Блинкен озвучил главные темы саммита в Вильнюсе

Киев • УНН

 • 351285 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Главные вопросы, которые будут на повестке дня на саммите в Вильнюсе в июле этого года - продолжение поддержки Украины, укрепление обороны НАТО и привлечение новых членов в Альянс, в частности Швеции. Неформальная встреча глав МИД НАТО сегодня, 1 июня, является "важной" на пути к саммиту, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Осло, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Это очень важная встреча накануне саммита лидеров в Вильнюсе в июле... Мы сосредоточены на поддержке, которую продолжаем оказывать Украине, чтобы убедиться, что она дает отпор российской агрессии. Также мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что продолжаем укреплять наш собственный оборонный Альянс путем разработки наших планов сдерживания и обороны, и продолжаем процесс привлечения новых членов в Альянс, в частности Швеции. Это главные вопросы, которые будут на повестке дня в Вильнюсе через несколько недель", - сказал Блинкен.

Детали

Он отметил, что во время встречи также важно убедиться, что позиция министров накануне саммита по главным вопросам "полностью согласована". По словам госсекретаря, за последние полтора года НАТО продемонстрировало "чрезвычайное единство и солидарность".

"Это было одной из главных причин успеха, которого Украина достигла в отпоре российской агрессии. Мы с первого дня объявили шаги в плане поддержки Украины, давления на россию, и в плане укрепления собственного альянса. Мы сделали то, что сказали, и будем продолжать это делать. Эта встреча и, конечно, Вильнюсский саммит станут критически важными следующими шагами в наших дальнейших усилиях", - резюмировал Блинкен.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил госсекретаря за визит. Он отметил, что главной темой встречи станет вопрос усиления поддержки Украины, чтобы обеспечить ее победу. Генсек добавил, что министры также обсудят, как увеличить инвестиции в оборону Альянса, укрепить партнерство со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Кроме этого, главы МИД рассмотрят, как продолжить прогресс ратификации Швеции, чтобы она стала полноправным членом НАТО.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на сегодня Украина ближе к вступлению в НАТО, чем была несколько лет назад. 

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