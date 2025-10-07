Підручники досі повністю не доставлені до шкіл за 20 днів до канікул - голова освітнього комітету

Підручники для 8-х класів шкіл в Україні досі за 20 днів до канікул не доставлені у запланованих обсягах, і йдеться про майже 3% відносно загального плану доставки, повідомив у вівторок народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.

Через 20 днів розпочнуться осінні канікули, а підручники для 8 класів все ще не доставлені до закладів освіти - повідомив Бабак з посиланням на дані з дашборду МОН за 6 жовтня.

З його слів, за новим механізмом доставлено - 89,15%, а відсоток відносно загального плану доставки - 96,82%.

"Підручників для дітей з особливими освітніми потребами та шрифтом Брайля - доставлено 0 примірників", - вказав нардеп.

Доповнення

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявляв, що станом на 1 вересня заклади у системі "Нової української школи" вже отримали 88% підручників, а решта проходить облікові процедури та буде доставлена до 15 вересня.