Учебники до сих пор полностью не доставлены в школы за 20 дней до каникул - глава образовательного комитета
За 20 дней до осенних каникул учебники для 8 классов еще не поступили в учебные заведения. По новому механизму доставлено 89,15%, а процент относительно общего плана доставки составляет 96,82%.
Учебники для 8-х классов школ в Украине до сих пор за 20 дней до каникул не доставлены в запланированных объемах, и речь идет о почти 3% относительно общего плана доставки, сообщил во вторник народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.
Через 20 дней начнутся осенние каникулы, а учебники для 8 классов все еще не доставлены в учебные заведения
По его словам, по новому механизму доставлено - 89,15%, а процент относительно общего плана доставки - 96,82%.
"Учебников для детей с особыми образовательными потребностями и шрифтом Брайля - доставлено 0 экземпляров", - указал нардеп.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявлял, что по состоянию на 1 сентября учреждения в системе "Новой украинской школы" уже получили 88% учебников, а остальные проходят учетные процедуры и будут доставлены до 15 сентября.