Підробка документів та перешкоджання діяльності ЗСУ: завершено розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК Борисова

Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"
17 вересня, 23:12
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною Соколовою
18 вересня, 00:07
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС
18 вересня, 01:05
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф
02:08
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення
02:24
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 19:21
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу
17 вересня, 12:21
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
17 вересня, 08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 15:22
16 вересня, 15:22 • 131533 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
05:59
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
17 вересня, 17:24
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15
Підробка документів та перешкоджання діяльності ЗСУ: завершено розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК Борисова

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Прокуратура завершила розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК та СП, якого обвинувачують у підробці документів та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України. Йдеться про Євгена Борисова, який організував внесення неправдивих відомостей про отримання травми для унеможливлення роботи ВЛК.

Підробка документів та перешкоджання діяльності ЗСУ: завершено розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК Борисова

Прокуратура завершила розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК та СП. Його обвинувачують у підробці документів та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Хоч в ОГП не називають імені колишнього посадовця, але з опису справи зрозуміло що йдеться про колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова.

Йому інкримінується перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, організація внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 КК України). Стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Слідством установлено, що підозрюваний, діючи у змові з іншими особами, організував внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про нібито отримання ним травми в приміщенні Одеської військово-цивільної адміністрації, пов’язаної із захистом Батьківщини. На підставі цих даних були виготовлені недостовірні документи – наказ про результати службового розслідування та довідка про обставини травми.

Надалі, використовуючи підроблену довідку, колишній керівник ТЦК та СП створив перешкоди у роботі Військово-лікарської комісії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону та військової частини. Його дії унеможливлювали виконання визначених завдань щодо забезпечення діяльності ЗСУ, підготовки кадрів, медичного забезпечення особового складу та ветеранів

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн гривень.

Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді, оскільки у слідчих Бюро існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.

У червні Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова до 45,42 млн гривень. Рішення прийнято через підозри у спробі втечі після внесення попередньої застави.

Він є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисоваза підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Ольга Розгон

Збройні сили України
Україна