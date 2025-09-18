Підробка документів та перешкоджання діяльності ЗСУ: завершено розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК Борисова

Прокуратура завершила розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК та СП. Його обвинувачують у підробці документів та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Хоч в ОГП не називають імені колишнього посадовця, але з опису справи зрозуміло що йдеться про колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова.

Йому інкримінується перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, організація внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 КК України). Стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Слідством установлено, що підозрюваний, діючи у змові з іншими особами, організував внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про нібито отримання ним травми в приміщенні Одеської військово-цивільної адміністрації, пов’язаної із захистом Батьківщини. На підставі цих даних були виготовлені недостовірні документи – наказ про результати службового розслідування та довідка про обставини травми.

Надалі, використовуючи підроблену довідку, колишній керівник ТЦК та СП створив перешкоди у роботі Військово-лікарської комісії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону та військової частини. Його дії унеможливлювали виконання визначених завдань щодо забезпечення діяльності ЗСУ, підготовки кадрів, медичного забезпечення особового складу та ветеранів - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн гривень.

Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді, оскільки у слідчих Бюро існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.

У червні Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова до 45,42 млн гривень. Рішення прийнято через підозри у спробі втечі після внесення попередньої застави.

Він є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисоваза підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.