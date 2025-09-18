Підробка документів та перешкоджання діяльності ЗСУ: завершено розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК Борисова
Київ • УНН
Прокуратура завершила розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК та СП, якого обвинувачують у підробці документів та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України. Йдеться про Євгена Борисова, який організував внесення неправдивих відомостей про отримання травми для унеможливлення роботи ВЛК.
Прокуратура завершила розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК та СП. Його обвинувачують у підробці документів та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Хоч в ОГП не називають імені колишнього посадовця, але з опису справи зрозуміло що йдеться про колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова.
Йому інкримінується перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, організація внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 КК України). Стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.
Слідством установлено, що підозрюваний, діючи у змові з іншими особами, організував внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про нібито отримання ним травми в приміщенні Одеської військово-цивільної адміністрації, пов’язаної із захистом Батьківщини. На підставі цих даних були виготовлені недостовірні документи – наказ про результати службового розслідування та довідка про обставини травми.
Надалі, використовуючи підроблену довідку, колишній керівник ТЦК та СП створив перешкоди у роботі Військово-лікарської комісії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону та військової частини. Його дії унеможливлювали виконання визначених завдань щодо забезпечення діяльності ЗСУ, підготовки кадрів, медичного забезпечення особового складу та ветеранів
Доповнення
У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн гривень.
Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді, оскільки у слідчих Бюро існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.
У червні Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова до 45,42 млн гривень. Рішення прийнято через підозри у спробі втечі після внесення попередньої застави.
Він є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисоваза підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.