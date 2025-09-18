Подделка документов и препятствование деятельности ВСУ: завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК Борисова

$41.180.06
48.660.16
ukenru
06:08 • 3112 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 27499 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 35800 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 29307 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 29088 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 33022 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39529 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41604 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40694 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 115903 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.6м/с
72%
751мм
Популярные новости
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 11158 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 12987 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 12442 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 13926 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения02:24 • 6882 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 27492 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 33701 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 64604 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 115898 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 131893 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Владимир Зеленский
Королева Камилла
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 3224 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 16695 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 17472 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 16406 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 45870 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

Подделка документов и препятствование деятельности ВСУ: завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК Борисова

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Прокуратура завершила расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК и СП, которого обвиняют в подделке документов и препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины. Речь идет о Евгении Борисове, который организовал внесение ложных сведений о получении травмы для исключения работы ВВК.

Подделка документов и препятствование деятельности ВСУ: завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК Борисова

Прокуратура завершила расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК и СП. Его обвиняют в подделке документов и препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Хотя в ОГП не называют имени бывшего должностного лица, но из описания дела понятно, что речь идет о бывшем начальнике Одесского ТЦК и СП Евгении Борисове.

Ему инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, организация внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и использование поддельного документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый, действуя в сговоре с другими лицами, организовал внесение ложных сведений в официальные документы о якобы получении им травмы в помещении Одесской военно-гражданской администрации, связанной с защитой Родины. На основании этих данных были изготовлены недостоверные документы – приказ о результатах служебного расследования и справка об обстоятельствах травмы.

В дальнейшем, используя поддельную справку, бывший руководитель ТЦК и СП создал препятствия в работе Военно-врачебной комиссии Военно-медицинского клинического центра Южного региона и воинской части. Его действия делали невозможным выполнение определенных задач по обеспечению деятельности ВСУ, подготовке кадров, медицинскому обеспечению личного состава и ветеранов

- говорится в сообщении.

Дополнение

В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн гривен.

Решение о размере залога было обжаловано в апелляционном суде, поскольку у следователей Бюро существовали обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и сбежать.

В июне Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова до 45,42 млн гривен. Решение принято из-за подозрений в попытке побега после внесения предыдущего залога.

Он является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) УК Украины.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Вооруженные силы Украины
Украина