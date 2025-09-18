Подделка документов и препятствование деятельности ВСУ: завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК Борисова

Прокуратура завершила расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК и СП. Его обвиняют в подделке документов и препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Хотя в ОГП не называют имени бывшего должностного лица, но из описания дела понятно, что речь идет о бывшем начальнике Одесского ТЦК и СП Евгении Борисове.

Ему инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, организация внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и использование поддельного документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый, действуя в сговоре с другими лицами, организовал внесение ложных сведений в официальные документы о якобы получении им травмы в помещении Одесской военно-гражданской администрации, связанной с защитой Родины. На основании этих данных были изготовлены недостоверные документы – приказ о результатах служебного расследования и справка об обстоятельствах травмы.

В дальнейшем, используя поддельную справку, бывший руководитель ТЦК и СП создал препятствия в работе Военно-врачебной комиссии Военно-медицинского клинического центра Южного региона и воинской части. Его действия делали невозможным выполнение определенных задач по обеспечению деятельности ВСУ, подготовке кадров, медицинскому обеспечению личного состава и ветеранов - говорится в сообщении.

Дополнение

В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн гривен.

Решение о размере залога было обжаловано в апелляционном суде, поскольку у следователей Бюро существовали обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и сбежать.

В июне Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова до 45,42 млн гривен. Решение принято из-за подозрений в попытке побега после внесения предыдущего залога.

Он является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) УК Украины.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.