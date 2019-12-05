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Підприємства "Укрспирт" приватизовувати зможуть не всі: законодавці передбачили обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Законопроект № 2300, що передбачає приватизацію і демонополізації ДП “Укрспирт” містить обмеження, щодо кола осіб, які матимуть право на придбання держаних спиртзаводів. Про це йдеться у тексті документу, що опублікований на сайті ВР, передає УНН.

Так, ст. 18, зокрема, передбачає, що участь у приватизації забороняється росіянам, а також тим компаніям, які прямо чи опосередковано контролюються з РФ, або ж працюють в інтересах Росії. Проте, на інших іноземців ця заборона не поширюється.

“Забороняється участь у приватизації, оренді державних підприємств — виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах”, — йдеться у статті законопроекту.

Таку поправку до проекту ЗУ запропонувала депутат Ніна Южаніна, і вона була врахована.

Як писав УНН, 3 грудня ВР ухвалила “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”.

Головним ризиком документу експерти називають передбачений дозвіл на імпорт спирту з-за кордону.

“Що стосується імпорту. Ця норма чомусь позиціонується як пом’якшувальний захід, про що вказано у пояснювальній записці, але я в цьому нічого пом’якшувального не бачу, навпаки. В першу чергу це є побудова корупційної схеми, бо в законі не передбачено жодного прозорого механізму розподілу оцих компетенцій на імпорт спирту. Якісь люди, десь в Кабміні, матимуть можливість вирішувати — чому одне підприємство буде мати можливість імпорту спирту, а інше — ні. Тому тут є всі складові для побудови корупційної схеми”, — зазначив з цього приводу Ігор Луценко.

Економіст Олександр Охріменко, у свою чергу, прогнозує, що норма про імпорт спровокує ріст показників контрабанди спирту з окупованих територій та Придністров’я.

В цілому ж, проект ЗУ №2300 називають таким, що прийнятий в інтересах алкогольних компаній, зокрема, найбільших монополістів вітчизняного ринку.

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