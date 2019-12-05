Предприятия "Укрспирт" приватизировать смогут не все: законодатели предусмотрели ограничения

Так, ст. 18, в частности, предусматривает, что участие в приватизации запрещается россиянам, а также тем компаниям, которые прямо или косвенно контролируются с РФ, или же работают в интересах России. Однако, в отношении других иностранцев этот запрет не распространяется.

“Запрещается участие в приватизации, аренде государственных предприятий — производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанной государством-оккупантом по закону Украины и/или признанной государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лиц, прямо или косвенно контролируются резидентами такой иностранного государства или действуют в их интересах”, — говорится в статье законопроекта.

Такую поправку в проект ЗУ предложила депутат Нина Южанина, и она была учтена.

Как писал УНН, 3 декабря ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “слуги народа”.

Главным риском документа эксперты называют предусмотрено разрешение на импорт спирта из-за рубежа.

“Что касается импорта. Эта норма почему-то позиционируется как смягчающее мероприятие, о чем указано в пояснительной записке, но я в этом ничего смягчающего не вижу, наоборот. В первую очередь это построение коррупционной схемы, потому что в законе не предусмотрено ни прозрачного механизма распределения этих компетенций на импорт спирта. Какие-то люди, где-то в Кабмине, смогут решать — почему одно предприятие будет иметь возможность импорта спирта, а другое — нет. Поэтому здесь есть все составляющие для построения коррупционной схемы”, — отметил по этому поводу Игорь Луценко.

Экономист Александр Охрименко, в свою очередь, прогнозирует, что норма об импорте спровоцирует рост показателей контрабанды спирта с оккупированных территорий и Приднестровья.

В целом же, проект Закона № 2300 называют таким, что принятый в интересах алкогольных компаний, в частности, крупнейших монополистов отечественного рынка.