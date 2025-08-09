Підлітки знімали відео у поліцейській формі під російський реп, батьків оштрафували - поліція
Київ • УНН
Поліція виявила в мережі відео, де двоє 15-річних підлітків у поліцейській формі танцювали та співали під російський реп. На батьків складено адмінпротокол за неналежне виконання обов'язків.
У Києві двоє підлітків знімали провокативні відео у поліцейській формі, правоохоронці притягнули до відповідальності батьків "блогерів", повідомили у ГУНП у столиці у суботу, пише УНН.
Деталі
Порушення співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі Інтернет.
"На оприлюдненому відео дівчина та хлопець, одягнути у поліцейський однострій, розважалися, співаючи та танцюючи під російський реп", - повідомили у поліції.
Правоохоронці встановили неповнолітніх "блогерів". "Ними виявились двоє 15-річних жителів столиці. Останні пояснили, що відео зняли заради розваги під час святкування дня народження свого товариша", - розповіли у поліції.
Ювенальні поліцейські провели із неповнолітніми профілактичну бесіду, а на їх батьків склали адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП - неналежне виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей, їм загрожує чималий штраф.
