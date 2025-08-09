Подростки снимали видео в полицейской форме под российский рэп, родителей оштрафовали - полиция
Киев • УНН
Полиция обнаружила в сети видео, где двое 15-летних подростков в полицейской форме танцевали и пели под российский рэп. На родителей составлен админпротокол за ненадлежащее исполнение обязанностей.
В Киеве двое подростков снимали провокационные видео в полицейской форме, правоохранители привлекли к ответственности родителей "блогеров", сообщили в ГУНП в столице в субботу, пишет УНН.
Детали
Нарушение сотрудники полиции выявили во время мониторинга сети Интернет.
"На обнародованном видео девушка и парень, одетые в полицейскую форму, развлекались, напевая и танцуя под российский рэп", - сообщили в полиции.
Правоохранители установили несовершеннолетних "блогеров". "Ими оказались двое 15-летних жителей столицы. Последние объяснили, что видео сняли ради развлечения во время празднования дня рождения своего товарища", - рассказали в полиции.
Ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, а на их родителей составили административные материалы по ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, им грозит немалый штраф.
