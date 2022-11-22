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Підірвати підтримку України та досягти повного контролю: в ISW пояснили, навіщо росії обстрілювати ЗАЕС

Підірвати підтримку України та досягти повного контролю: в ISW пояснили, навіщо росії обстрілювати ЗАЕС

Київ • УНН

 • 485739 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. росія використовує обстріли Запорізької атомної електростанції у своїй інформаційній кампанії, яка спрямована на те, щоб підірвати підтримку України з боку Заходу, досягти повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначили, обстріли 20 та 21 листопада завдали значних збитків Запорізькій атомній електростанції.

Аналітики повідомили, що один російський блогер із посиланням на відео, зняте чеченськими силами, заявив, що, схоже, вели обстріл з території, контрольованої росією на південь від ЗАЕС, а не з території, контрольованої Україною, на північ від ЗАЕС .

ISW раніше вже писав, що російські війська організували напади на ЗАЕС під хибним прапором.

Як повідомили, артилерійські удари навряд чи проб'ють захисну оболонку ядерного реактору, але становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і спричинити радіологічну катастрофу у разі компрометації.

Цитата

"Змішування радіологічних і ядерних аварій, що триває, і постійне обговорення загрози катастрофи на ЗАЕС, ймовірно, є частиною інформаційної операції росії, спрямованої на те, щоб підірвати підтримку України Заходом і презентувати російський контроль над станцією як необхідний для запобігання ядерній катастрофі в майбутньому, щоб зміцнити подальший оперативний та адміністративний контроль над українськими ядерними активами та змусити елементи міжнародної спільноти хоча б побічно визнати російську анексію української території", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

20 листопада внаслідок ворожих обстрілів Запорізької АЕС було виведено з ладу обладнання, необхідне для запуску 5 та 6 енергоблоків, які постачають електроенергію на потреби України.

У МАГАТЕ заявили, що не знайшли на станції критичних пошкоджень. Ці обстріли, як зазначили, стали чи не найсильнішими з початку повномасштабної війни.

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