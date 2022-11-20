Обстрелы ЗАЭС: зафиксировано не менее 12 "прилетов"

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«Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 «прилетов» на площадку Запорожской АЭС. В результате повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции «Радуга». Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются», – говорится в сообщении.

В Энергоатоме добавили, что характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

«Недавно Энергоатомом было принято решение, а Госатомрегулирование предоставлено разрешение на вывод энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, который критически необходим в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды. Рашисты всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки. Фейковым директором станции от росатома романенко, при содействии российских военных, захвативших ЗАЭС и использующих ее как собственную военную базу, была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности. Однако этого им оказалось недостаточно, и сегодня рашисты обстреляли и повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС», – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что вчерашние и сегодняшние обстрелы нанесли разрушения зданиям на территории Запорожской АЭС, однако эти разрушения не являются критическими для ядерной безопасности.