Подорвать поддержку Украины и добиться полного контроля: в ISW объяснили, зачем россии обстреливать ЗАЭС

Детали

Как отметили, обстрелы 20 и 21 ноября нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции.

Аналитики сообщили, что один российский блоггер со ссылкой на видео, снятое чеченскими силами, заявил, что, похоже, вели обстрел с территории, контролируемой россией к югу от ЗАЭС, а не с территории, контролируемой Украиной, к северу от ЗАЭС.

ISW ранее уже писал, что российские войска организовывали нападения на ЗАЭС под ложным флагом.

Как сообщили, артиллерийские удары вряд ли пробьют защитную оболочку ядерного реактора, но представляют большую угрозу для хранилищ отработанного ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и повлечь радиологическую катастрофу в случае компрометации.

Цитата

"Смешивание радиологических и ядерных аварий, которое продолжается, и постоянное обсуждение угрозы катастрофы на ЗАЭС, вероятно, является частью информационной операции россии, направленной на то, чтобы подорвать поддержку Украины Западом и представить российский контроль над станцией как необходимый для предотвращения ядерной катастрофы в будущем, чтобы укрепить дальнейший оперативный и административный контроль над украинскими ядерными активами и заставить элементы международного сообщества хотя бы косвенно признать российскую аннексию украинской территории", – говорится в сообщении.

Напомним

20 ноября в результате вражеских обстрелов Запорожской АЭС было выведено из строя оборудование, необходимое для запуска 5 и 6 энергоблоков, которые поставляют электроэнергию на нужды Украины.

В МАГАТЭ заявили, что не нашли на станции критических повреждений. Эти обстрелы, как отметили, стали едва ли не самыми сильными с начала полномасштабной войны.