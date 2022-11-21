МАГАТЭ не нашло критических повреждений на Запорожской АЭС

Детали

По словам главы МАГАТЭ Мариано Гросси, на территории АЭС обнаружены значительные повреждения, но ключевое оборудование целое, опасности утечки радиации нет.

МАГАТЭ по-прежнему требует сделать на АЭС зону безопасности и не обстреливать ее. Российская и украинская стороны возлагают ответственность за обстрелы друг на друга.

Добавим

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал ситуацию на АЭС с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Детали этого разговора не обнародованы.