МАГАТЭ не нашло критических повреждений на Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Агентство по атомной энергетике при ООН заявило, что не нашло критических повреждений на Запорожской АЭС. Четыре инспектора МАГАТЭ осмотрели ЗАЭС после обстрела 19 и 20 ноября. Они, отмечает агентство, стали едва ли не самыми сильными с начала войны, пишет УНН.
Детали
По словам главы МАГАТЭ Мариано Гросси, на территории АЭС обнаружены значительные повреждения, но ключевое оборудование целое, опасности утечки радиации нет.
МАГАТЭ по-прежнему требует сделать на АЭС зону безопасности и не обстреливать ее. Российская и украинская стороны возлагают ответственность за обстрелы друг на друга.
Добавим
Вчера Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал ситуацию на АЭС с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Детали этого разговора не обнародованы.