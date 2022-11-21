Ситуація на полі бою та на атомних станціях України: Зеленський поговорив із Макроном

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"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС. Також розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак", - написав Зеленський у Telegram.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, за підсумками яких є конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України.