Макрон підтримує переговори України з росією, але на умовах Києва - ЗМІ

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"Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення з цього приводу. Зі свого боку, я залишаюся переконаним і припускаю, що навіть у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив президент Франції, відповідаючи на запитання журналістів, під час прес-конференції в рамках COP 27 в Єгипті.

Він підкреслив, що це можна буде "зробити на умовах і в час, які будуть обрані Україною".

Деталі

Макрон додав, що висування абсолютно радикальних умов для проведення переговорів було б поспішним рішенням, з огляду на "високу напруженість на місці", посилаючись, зокрема, на відключення електроенергії та водопостачання, яких зазнають українці через російські удари.

Доповнення

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена приватно просила лідерів України продемонструвати відкритість до переговорів з росією.