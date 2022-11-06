WP: США приватно просять Україну показати відкритість до переговорів з рф

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"Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з росією і переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента володимира путіна не буде відсторонено від влади", - пише WP.

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У матеріалі йдеться про те, що ці вимоги мотивовані не тим, щоб підштовхнути Україну сісти за стіл переговорів, а тим, щоб зберегти "моральну гідність" в очах міжнародних партнерів. У такий спосіб, пише WP, американська влада намагається забезпечити уряду України підтримку з боку інших країн.

Також зазначається, що офіційні особи США поділяють думку своїх українських колег про те, що президент рф володимир путін серйозно не ставиться до переговорів.

При цьому вони заявили, що заборона президента України Володимира Зеленського на переговори з главою кремля викликала занепокоєння в частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівний вплив війни на доступність та вартість продовольства та палива відчувається найгостріше, додає WP.

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