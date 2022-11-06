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WP: США приватно просят Украину показать открытость к переговорам с рф

WP: США приватно просят Украину показать открытость к переговорам с рф

Киев • УНН

 • 1148647 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена приватно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Цитата

"Администрация Байдена приватно призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент владимир путин не будет отстранен от власти", - пишет WP.

Детали

В материале говорится, что эти требования мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а тем, чтобы сохранить "нравственное достоинство" в глазах международных партнеров. Таким образом, пишет WP, американские власти пытаются обеспечить правительству Украины поддержку со стороны других стран.

Также отмечается, что официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что президент россии владимир путин серьезно не относится к переговорам.

При этом они заявили, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с главой кремля вызвал обеспокоенность в частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное влияние войны на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается наиболее остро, добавляет WP.

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