Зеленський: якби росія хотіла переговорів, вона б не відправляла сотні тисяч людей у "м'ясорубку"

Цитата

"Ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої росії – найкращий показник, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м’ясорубку – мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців. І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме – як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить. Робить, а не говорить. Ми якраз готові до миру, до чесного й справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування росією завданих нам збитків", - сказав Зеленський.

Доповнення

російський диктатор володимир путін підписав закон, згідно з яким на військову службу в межах мобілізації можуть призивати росіян, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.