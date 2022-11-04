путін дозволив мобілізовувати засуджених за тяжкі злочини

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В указі є винятки – призову нібито не підлягають особи, які мають незняту та непогашену судимість за злочин проти статевої недоторканності неповнолітнього, скоєння теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.

Нагадаємо

28 жовтня міністр оборони росії сергій шойгу доповів путіну про завершення "часткової мобілізації".

Незважаючи на оголошення про завершення мобілізації, росія продовжує її проводити у прихованому режимі.