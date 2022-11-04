путин разрешил мобилизовать осужденных за тяжкие преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. российский диктатор владимир путин подписал закон, согласно которому на военную службу в пределах мобилизации могут призывать россиян, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный на портале правовой информации рф.
Детали
В указе есть исключения – призыву якобы не подлежат лица, которые имеют неснятую и непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта.
Напомним
28 октября министр обороны россии сергей шойгу доложил путину о завершении "частичной мобилизации".
Несмотря на объявление о завершении мобилизации, россия продолжает ее проводить в скрытом режиме.