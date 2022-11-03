россия проводит скрытую мобилизацию, несмотря на объявление о ее завершении – Генштаб

Детали

“Несмотря на заявления кремля о завершении мобилизации, следует отметить, что она переведена в скрытый режим, публичность и показательность мер свернута. Военнослужащие получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые изъявят желание заключить контракт на участие в так называемой “специальной военной операции”, – сказал Громов.

По его словам, в россии пытаются вернуть на службу военных, которые получили ранения и были уволены из рядов вооруженных сил рф.

"Кроме того, с целью пополнения младшего офицерского состава решением министерства обороны рф ускорена подготовка курсантов выпускных курсов. В частности, дата выпуска перенесена с июня 2023 года на декабрь текущего года", - отметил спикер.

Напомним

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередном анализе писал, что, с его точки зрения, министерство обороны рф врет согражданам, заявляя, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут отправлены на войну.