ISW: міноборони росії обманює співгромадян, обіцяючи не відправляти призовників в Україну

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“Призовники майже напевно будуть відправлені до України у березні або квітні 2023 року, після того, як пройдуть підготовку, а можуть бути відправлені і раніше, якщо знадобиться реагувати на зміни на полях битв”, - стверджує ISW.

За припущенням аналітиків інституту, міноборони бреше співгромадянам, зокрема, для того, щоб запобігти масовому ухилянню від призову.

У попередньому, недільному зведенні ISW висловлював припущення, що російський президент сподівається за допомогою “часткової мобілізації” утримати позиції в Україні до весни, а потім, після закінчення весняного бездоріжжя, переламати ситуацію, кинувши в бій масу підготованих призовників.

Самі аналітики ISW при цьому вважають, що надії путіна не справдяться: резервісти та призовники переламати ситуацію на фронтах не зможуть.

Російські генерали запевняють, що призовників цього призову не відправлятимуть ні на території, які Росія оголосила своїми, ні взагалі в Україну.

Нагадаємо

Американський Інститут вивчення війни в попередньому зведенні писав, що російський президент, судячи з деяких обставин, готується до довгої кампанії утримання нинішніх окупованих сподіваючись, що зима допоможе російській армії.