ISW: міноборони росії обманює співгромадян, обіцяючи не відправляти призовників в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому зведенні-аналізі пише, що, з його точки зору, міністерство оборони росії бреше співгромадянам, заявляючи, що солдати-строковики осіннього призову не будуть відправлені на війну, передає УНН.
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“Призовники майже напевно будуть відправлені до України у березні або квітні 2023 року, після того, як пройдуть підготовку, а можуть бути відправлені і раніше, якщо знадобиться реагувати на зміни на полях битв”, - стверджує ISW.
За припущенням аналітиків інституту, міноборони бреше співгромадянам, зокрема, для того, щоб запобігти масовому ухилянню від призову.
У попередньому, недільному зведенні ISW висловлював припущення, що російський президент сподівається за допомогою “часткової мобілізації” утримати позиції в Україні до весни, а потім, після закінчення весняного бездоріжжя, переламати ситуацію, кинувши в бій масу підготованих призовників.
Самі аналітики ISW при цьому вважають, що надії путіна не справдяться: резервісти та призовники переламати ситуацію на фронтах не зможуть.
Російські генерали запевняють, що призовників цього призову не відправлятимуть ні на території, які Росія оголосила своїми, ні взагалі в Україну.
Нагадаємо
Американський Інститут вивчення війни в попередньому зведенні писав, що російський президент, судячи з деяких обставин, готується до довгої кампанії утримання нинішніх окупованих сподіваючись, що зима допоможе російській армії.