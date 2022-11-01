ISW: минобороны россии обманывает сограждан, обещая не отправлять срочников в Украину

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“Призывники почти наверняка будут отправлены в Украину в марте или апреле 2023 года, после того, как пройдут подготовку, а могут быть отправлены и раньше, если понадобится реагировать на изменения на полях сражений”, - утверждает ISW.

По предположению аналитиков института, минобороны лжет согражданам, в частности, для того, чтобы предотвратить массовое уклонение от призыва.

В предыдущей, воскресной сводке ISW высказывал предположение, что российский президент надеется с помощью “частичной мобилизации” удержать позиции в Украине до весны, а затем, после окончания весеннего бездорожья, переломить ситуацию, бросив в бой массу подготовленных призывников.

Сами аналитики ISW при этом считают, что надежды путина не оправдаются: резервисты и призывники переломить ситуацию на фронтах не смогут.

Российские генералы уверяют, что призывников этого призыва не будут отправлять ни на территории, которые россия объявила своими, ни вообще в Украину.

Напомним

Американский Институт изучения войны в предыдущей сводке писал, что российский президент, судя по некоторым обстоятельствам, готовится к долгой кампании удержания нынешних оккупированных надеясь, что зима поможет российской армии.