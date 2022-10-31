путін готується не до ядерного удару, а до тривалої конвенційної війни — ISW

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У ISW вважають, що путіну мріє, як холодна зима і дефіцит палива змусять якісь із європейських країн скоротити допомогу Україні та стати поступливішими у відносинах з росією.

ISW підкреслює, що мова йде про передбачуваний хід думок російського вождя, а не про те, як насправді можуть вплинути мобілізовані та строковиків на хід війни. Американські аналітики нагадують, що близько третини резервістів (за словами путіна) вже прибули в Україну, але істотних змін це не принесло. Прибуття швидко підготовлених строковиків теж навряд чи призведе до перелому.

"Але путін, схоже, не хоче визнавати цих фактів і, навпаки, сподівається, що зібрані такою несподіваною ціною резерви по-справжньому змінять ситуацію", - пише Інститут вивчення війни.

Нагадаємо

Оперативне командування “Південь” повідомило, що на півдні герої України знищили за попередню добу майже 30 рашистів, 2 склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку.