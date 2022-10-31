ЗСУ на півдні знищили майже 30 рашистів та 2 склади з боєприпасами окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що на півдні герої України знищили за попередню добу майже 30 рашистів, 2 склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку, передає УНН.
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Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня виконано 156 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога наразі складають:
- 27 рашистів;
- 1 танк;
- 2 міномети;
- самохідна крупнокаліберна гаубиця “Акація”;
- 23 мм зенітна установка;
- 5 одиниць автобронетехніки.
В командуванні додали, що у Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗС України повідомили, що військовослужбовці знищили на півдні російський Су-25.