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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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росія проводить приховану мобілізацію, попри оголошення про її завершення – Генштаб

росія проводить приховану мобілізацію, попри оголошення про її завершення – Генштаб

Київ • УНН

 • 241233 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Попри оголошення про завершення мобілізації, росія продовжує її проводити у прихованому режимі. Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Деталі

“Попри заяви кремля про завершення мобілізації, варто зазначити, що вона переведена у прихований режим, публічність і показовість заходів згорнута. Військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців, які виявлять бажання укласти контракт на участь у так званій “спеціальній воєнній операції”, – сказав Громов.

За його словами, в росії намагаються повернути на службу військових, які дістали поранення та були звільнені з лав збройних сил рф.

"Крім того, з метою поповнення молодшого офіцерського складу рішенням міністерства оборони рф прискорено підготовку курсантів випускних курсів. Зокрема, дату випуску перенесено з червня 2023 року на грудень поточного року", – зазначив спікер.

Нагадаємо

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому аналізі писав, що, з його точки зору, міністерство оборони росії бреше співгромадянам, заявляючи, що солдати-строковики осіннього призову не будуть відправлені на війну.

Українські Національні Новини

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