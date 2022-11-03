росія проводить приховану мобілізацію, попри оголошення про її завершення – Генштаб

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“Попри заяви кремля про завершення мобілізації, варто зазначити, що вона переведена у прихований режим, публічність і показовість заходів згорнута. Військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців, які виявлять бажання укласти контракт на участь у так званій “спеціальній воєнній операції”, – сказав Громов.

За його словами, в росії намагаються повернути на службу військових, які дістали поранення та були звільнені з лав збройних сил рф.

"Крім того, з метою поповнення молодшого офіцерського складу рішенням міністерства оборони рф прискорено підготовку курсантів випускних курсів. Зокрема, дату випуску перенесено з червня 2023 року на грудень поточного року", – зазначив спікер.

Нагадаємо

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому аналізі писав, що, з його точки зору, міністерство оборони росії бреше співгромадянам, заявляючи, що солдати-строковики осіннього призову не будуть відправлені на війну.