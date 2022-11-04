Зеленский: если бы россия хотела переговоров, она бы не отправляла сотни тысяч людей в "мясорубку"

Цитата

"Это совершенно безумное упрямство хозяев нынешней россии – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то там наемников. И очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно – как ложь, и обращает внимание только на то, что государство-террорист реально делает. Делает, а не говорит. Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение к нашей территориальной целостности, уважение к нашим людям и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение россией нанесенного нам ущерба", - сказал Зеленский.

Дополнение

российский диктатор владимир путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут призывать россиян, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.