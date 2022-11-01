Зеленський зідзвонився з Макроном: є конкретні рішення щодо обороноздатності

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"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - повідомив Зеленський у Twitter.

Доповнення

Макрон нещодавно заявив про шанс миру в Україні.

Окрім того, президент Франції. попросив Папу Римського зателефонувати главі рпц та путіну.