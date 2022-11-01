Зеленский созвонился с Макроном: есть конкретные решения по обороноспособности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, по итогам которых есть конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, пишет УНН.
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"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", - сообщил Зеленский в Twitter.
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Макрон недавно заявил о шансе мира в Украине.
Кроме того, президент Франции попросил Папу Римского позвонить главе рпц и gутину.