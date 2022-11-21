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Ситуация на поле боя и на атомных станциях Украины: Зеленский поговорил с Макроном

Киев • УНН

 • 400441 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь шла о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины, передает УНН.

Цитата

"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Указал на демилитаризацию ЗАЭС. Также рассмотрели сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", - написал Зеленский в Telegram.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, по итогам которых есть конкретные решения по усилению обороноспособности Украины.

Украинские Национальные Новости

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