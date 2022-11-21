МАГАТЕ не знайшло критичних ушкоджень на Запорізькій АЕС

Деталі

За словами голови МАГАТЕ Маріано Ґроссі, на території АЕС виявлено значні пошкодження, але ключове обладнання ціле, небезпеки витоку радіації немає.

МАГАТЕ, як і раніше, вимагає зробити на АЕС зону безпеки і не обстрілювати її. Російська та українська сторони покладають відповідальність за обстріл один на одного.

Додамо

Учора Президент України Володимир Зеленський обговорював ситуацію на АЕС із президентом Франції Еммануелем Макроном. Деталі цієї розмови не оприлюднені.