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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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МАГАТЕ не знайшло критичних ушкоджень на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ не знайшло критичних ушкоджень на Запорізькій АЕС

Київ • УНН

 • 394214 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Агентство з атомної енергетики при ООН заявило, що не знайшло критичних ушкоджень на Запорізькій АЕС. Чотири інспектори МАГАТЕ оглянули ЗАЕС після обстрілу 19 та 20 листопада. Вони, зазначає агентство, стали чи не найсильнішими з початку війни, пише УНН.

Деталі

За словами голови МАГАТЕ Маріано Ґроссі, на території АЕС виявлено значні пошкодження, але ключове обладнання ціле, небезпеки витоку радіації немає.

МАГАТЕ, як і раніше, вимагає зробити на АЕС зону безпеки і не обстрілювати її. Російська та українська сторони покладають відповідальність за обстріл один на одного.

Додамо

Учора Президент України Володимир Зеленський обговорював ситуацію на АЕС із президентом Франції Еммануелем Макроном. Деталі цієї розмови не оприлюднені.

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