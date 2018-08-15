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Підготовка до школи: як краще підібрати рюкзак для першачка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України підготувало перелік рекомендацій батькам, як підготувати дитину до нового навчального року. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

Підготовка до школи: як краще підібрати рюкзак для першачка

“Безпечний і якісний шкільний портфель має важити не більше 1 кг, мати ортопедичну спинку і світловідбивні елементи”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вага наплічника в ідеалі не має перевищувати 10 % ваги дитини - інакше школяр зіпсує поставу. Для кожного віку є нормативи ваги шкільної сумки: із книгами, зошитами й письмовим приладдям.

Так, загальна вага підручників із розрахунку на один навчальний день у комплекті з приладдям, не враховуючи вагу ранця, не має перевищувати:

• I–II клас — 1,5–2,0 кг;
• III–IV клас — 2,0–2,3 кг;
• V–VI клас — 2,3–3,0 кг;
• VII–VIII клас — 3,0–3,5 кг;
• IХ–ХII клас — 3,5–4,5 кг.

Вага порожнього рюкзака не повинна перевищувати 500-800 грам.

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Основний перелік вимог до якісного рюкзака виглядає так:

1. Лямки і ручки. Обов’язково мають бути дві лямки – однакової довжини, оббиті м’яким матеріалом, щоб не врізалися в плечі, міцні, прошиті, а не приклеєні, завширшки – не менше 4 см. Не можна носити рюкзак на одній лямці – у цьому випадку його вага припадає на одне плече, що призводить до сколіозу.

Ручки мають бути гладенькими, без вирізів, випуклостей, гострих деталей.

2. Спинка. Ця деталь рюкзака має бути твердою. Разом із міцним дном вона дозволить зафіксувати хребет дитини. Твердість спинки та її оббивка мають запобігати тиску вмісту рюкзака на спину школяра. В ідеалі має бути ортопедичний рюкзак із пластиковим каркасом, внутрішня частина якого прилягає до спини.

У місці, де рюкзак прилягає до спини, не можна розміщати предмети, які можуть травмувати. З цього боку має бути відділення для книг. Також на спинці має бути м’яка прокладка із тканини, що запобігає запотіванню спини дитини; - усередині повинні бути відділення для зошитів і пеналів, а зовні – кишеньки для дрібних предметів.

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3. Безпека. У рюкзака мають бути світловідображаючі елементи, яскравий колір деталей, світлорозсіювачі з боків і в центрі рюкзака.

4. Компактність. Гарною ознакою якісного рюкзака є відділення для сніданку, з фольгою всередині.

5. Фактура тканини. Найбільш годящими є вироби з міцної й водонепроникної тканини.

Майбутній школяр повинен обов’язково приміряти рюкзак (не порожній, а з книгами). Тоді можна побачити усі недоліки (неправильний перерозподіл предметів, перекошені шви).

Купуючи рюкзак разом з дитиною, враховуйте її думку. Це її особиста річ і вона повинна їй подобатися. Крім того, після купівлі покажіть дитині, як правильно збирати й носити шкільну сумку. Важкі предмети треба класти вниз і якомога ближче до спини – тоді вага рюкзака розподілятиметься рівномірно.

Нагадаємо, на вихідних у Києві пройде шкільний ярмарок.

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