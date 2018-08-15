Подготовка к школе: как лучше подобрать рюкзак для первоклассника

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 2462 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 12436 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 22380 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 50503 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 49848 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 31340 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 58846 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105366 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 161246 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145443 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 44351 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 37007 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 40015 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38320 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14030 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 3642 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38419 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 50504 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 49849 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 161247 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14103 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18841 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20647 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22708 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25433 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Подготовка к школе: как лучше подобрать рюкзак для первоклассника

Киев • УНН

 • 11141 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины подготовило перечень рекомендаций родителям, как подготовить ребенка к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Подготовка к школе: как лучше подобрать рюкзак для первоклассника

“Безопасный и качественный школьный портфель должен весить не более 1 кг, иметь ортопедическую спинку и светоотражающие элементы”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, вес рюкзака в идеале не должен превышать 10% веса ребенка — иначе школьник испортит осанку. Для каждого возраста есть нормативы веса школьной сумки: с книгами, тетрадями и письменными принадлежностями.

Так, общий вес учебников из расчета на один учебный день в комплекте с принадлежностями, не учитывая вес ранца не должна превышать:

• I-II класс — 1,5-2,0 кг;
• III-IV класс — 2,0-2,3 кг;
• V-VI класс — 2,3-3,0 кг;
• VII-VIII класс — 3,0-3,5 кг;
• IХ-ХII класс — 3,5-4,5 кг.

Вес пустого рюкзака не должна превышать 500-800 грамм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для первоклашек предложили на выбор 18 вариантов букваря

Основной перечень требований к качественному рюкзаку выглядит так:

1. Лямки и ручки. Обязательно должны быть две лямки — одинаковой длины, обитые мягким материалом, чтобы не врезались в плечи, крепкие, прошитые, а не приклеены, шириной — не менее 4 см. Нельзя носить рюкзак на одной лямке — в этом случае его вес приходится на одно плечо, что приводит к сколиозу.

Ручки должны быть гладкими, без вырезов, выпуклостей, острых деталей.

2. Спинка. Эта деталь рюкзака должна быть твердой. Вместе с крепким дном она позволит зафиксировать позвоночник ребенка. Твердость спинки и ее обивка должны предотвращать давление содержания рюкзака на спину школьника. В идеале должен быть ортопедический рюкзак с пластиковым каркасом, внутренняя часть которого прилегает к спине.

В месте, где рюкзак прилегает к спине, нельзя размещать предметы, которые могут травмировать. С этой стороны должно быть отделение для книг. Также на спинке должна быть мягкая прокладка из ткани, которая предотвращает запотевание спины ребенка; — внутри должны быть отделения для тетрадей и пеналов, а снаружи — карманы для мелких предметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобразования рассказали, будет ли первый звонок 1 сентября

3. Безопасность. У рюкзака должны быть светоотражающими элементы, яркий цвет деталей, светорассеиватели по бокам и в центре рюкзака.

4. Компактность. Хорошим признаком качественного рюкзака есть отделение для завтрака, с фольгой внутри.

5. Фактура ткани. Наиболее подходящими являются изделия из прочной и водонепроницаемой ткани.

Будущий школьник должен обязательно примерить рюкзак (не пустой, а с книгами). Тогда можно увидеть все недостатки (неправильное перераспределение предметов, перекошенные швы).

Покупая рюкзак вместе с ребенком, учитывайте его мнение. Это его личная вещь и она должна ему нравиться. Кроме того, после покупки покажите ребенку, как правильно собирать и носить школьную сумку. Тяжелые предметы следует класть вниз и как можно ближе к спине — тогда вес рюкзака будет распределяться равномерно.

Напомним, на выходных в Киеве пройдет школьная ярмарка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79