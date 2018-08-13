На вихідних у Києві пройде шкільний ярмарок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Перед початком нового навчального року 18 та 19 серпня на Хрещатику відбудеться загальноміський шкільний ярмарок. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає УНН.
“Шкільний ярмарок на Хрещатику — популярний захід, який київська міська влада традиційно організовує о цій порі. Це не просто можливість придбати дитині все необхідне перед початком нового навчального року за доступними цінами, але і справжнє свято для дітей. Столичний ярмарок також добре знаний і в регіонах. Про це свідчить активність підприємців та виробників, які заявили цьогоріч про свою участь у ярмарку”, — повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук.
У суботу та неділю, 18 та 19 серпня, у столиці на вул. Хрещатик відбудеться загальноміський шкільний ярмарок. Крім широкого асортименту шкільних товарів, на маленьких відвідувачів ярмарку чекає активна розважальна програма із конкурсами, майстер-класами та виступами танцювальних колективів.
За даними організаторів заходу, заявки на участь у ярмарку подали підприємці з Полтавської, Львівської, Черкаської, Київської, Тернопільської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Підприємства легкої промисловості міста Києва також запропонують столичним споживачам товари шкільного асортименту високої якості. Зокрема, на ярмарку можна буде придбати дитячий одяг, шкільну форму, ортопедичне взуття, трикотаж, канцелярське приладдя та багато інших супутніх товарів.
У суботу, 18 серпня, шкільний ярмарок працюватиме із 09:00 до 18:00, у неділю із 09:00 до 21:00.
Місце проведення: у межах нижнього тротуару вулиці Хрещатик. Вхід вільний.
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