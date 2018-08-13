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На выходных в Киеве пройдет школьная ярмарка

Киев • УНН

 • 8482 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Перед началом нового учебного года 18 и 19 августа на Крещатике состоится общегородская школьная ярмарка. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает УНН.

На выходных в Киеве пройдет школьная ярмарка

“Школьная ярмарка на Крещатике — популярное мероприятие, которое киевская городская власть традиционно организует в это время. Это не просто возможность приобрести ребенку все необходимое перед началом нового учебного года по доступным ценам, но и настоящий праздник для детей. Столичная ярмарка также хорошо известна и в регионах. Об этом свидетельствует активность предпринимателей и производителей, которые заявили в этом году о своем участии в ярмарке”, - сообщил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Андрей Мельничук.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, в столице на ул. Крещатик состоится общегородская школьная ярмарка. Кроме широкого ассортимента школьных товаров, маленьких посетителей ярмарки ждет активная развлекательная программа с конкурсами, мастер-классами и выступлениями танцевальных коллективов.

По данным организаторов мероприятия, заявки на участие в ярмарке подали предприниматели из Полтавской, Львовской, Черкасской, Киевской, Тернопольской, Херсонской и Днепропетровской областей. Предприятия легкой промышленности города Киева также предложат столичным потребителям товары школьного ассортимента высокого качества. В частности, на ярмарке можно будет приобрести детскую одежду, школьную форму, ортопедическая обувь, трикотаж, канцелярские принадлежности и многие другие сопутствующие товары.

В субботу, 18 августа, школьная ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 21:00.

Место проведения: в пределах нижнего тротуара улицы Крещатик. Вход свободный.

Напомним, первоклашкам предложили на выбор 18 вариантов букваря.

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