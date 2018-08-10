У Міносвіти розповіли, чи буде перший дзвоник 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад особисто, тому свято може бути проведено як 1 вересня (в суботу), так і 3 вересня (в понеділок). Про це у Міністерстві освіти і науки повідомили у відповідь на запит УНН.
"Оскільки питання організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти належить до виключної компетенції закладу освіти, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає заклад освіти. Тому таке свято може бути проведеним як 1 вересня, так і 3 вересня", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Випускники у день останнього дзвоника "охолоджувалися" у головному фонтані країни
Зазначимо, цього року 1 вересня припадає на суботу.
Нагадаємо, у МОН назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення за рахунок того, що їх обрали кращі вступники. В рейтингу ТОП-10 представлено 6 регіональних університетів. 2 з них — львівські, 1 — дніпровський та ще 3 — харківські.