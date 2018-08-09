Лідери симпатій вступників: десятка найпопулярніших вишів України

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14403 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 33312 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 48612 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 57003 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89443 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69674 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80958 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94888 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87708 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183665 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
72%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 12041 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8846 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12635 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 8436 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5640 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 48623 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183667 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338635 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272802 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5848 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 9064 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 57004 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19734 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24876 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Лідери симпатій вступників: десятка найпопулярніших вишів України

Київ • УНН

 • 27821 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У МОН назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення за рахунок того, що їх обрали кращі вступники. Відповідну статистику оприлюднила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає УНН.

Лідери симпатій вступників: десятка найпопулярніших вишів України

“Нинішня система широкого конкурсу діє так, що дає можливість вступникам здійснити свою мрію та вчитися там, де вони хочуть. Результатом цього стало те, що окремі виші змогли збільшити своє державне замовлення, адже їх обрали вступники з найвищими балами. І це навіть попри складну демографічну ситуацію, бо цього року ми мали найменшу в історії України кількість випускників шкіл”, — зазначила Лілії Гриневич.

Як зазначається, на противагу думці, що широкий конкурс призведе до того, що всі вступники обиратимуть лише столичні виші, в рейтингу ТОП-10 представлено 6 регіональних університетів. 2 з них — львівські, 1 — дніпровський та ще 3 — харківські.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Десять найбільш затребуваних державою спеціальностей: хто у списку

Отже, рейтинг ТОП-10 виглядає так:

  • Львівський національний університет імені Івана Франка + 391
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського + 351
  • Дніпровська політехніка + 189
  • Львівська політехніка + 184
  • КНУ ім. Тараса Шевченка + 165
  • Національний університет біоресурсів і природокористування + 163
  • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна + 153
  • Києво-Могилянська академія + 146
  • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця + 138
  • Харківський національний університет радіоелектроніки + 94.

За даними МОН, в Україні сформувалося 4 великих університетські центри. Центральний — місто Київ, що має 27,7% від загальної кількості держзамовлення, східний — Харківська область — 12,5%, Південний, що формується двома областями — Дніпропетровська — 6,2% та Одеська область —5,1%, тобто разом 11,3%, та Західний — Львівська область — 11,2% від загальної кількості держзамовлення. 

Раніше у МОН назвали десять спеціальностей 2018 року, які потребують блискучого рівня знань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41