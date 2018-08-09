Лідери симпатій вступників: десятка найпопулярніших вишів України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У МОН назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення за рахунок того, що їх обрали кращі вступники. Відповідну статистику оприлюднила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає УНН.
“Нинішня система широкого конкурсу діє так, що дає можливість вступникам здійснити свою мрію та вчитися там, де вони хочуть. Результатом цього стало те, що окремі виші змогли збільшити своє державне замовлення, адже їх обрали вступники з найвищими балами. І це навіть попри складну демографічну ситуацію, бо цього року ми мали найменшу в історії України кількість випускників шкіл”, — зазначила Лілії Гриневич.
Як зазначається, на противагу думці, що широкий конкурс призведе до того, що всі вступники обиратимуть лише столичні виші, в рейтингу ТОП-10 представлено 6 регіональних університетів. 2 з них — львівські, 1 — дніпровський та ще 3 — харківські.
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Отже, рейтинг ТОП-10 виглядає так:
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- Львівський національний університет імені Івана Франка + 391
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- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського + 351
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- Дніпровська політехніка + 189
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- Львівська політехніка + 184
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- КНУ ім. Тараса Шевченка + 165
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- Національний університет біоресурсів і природокористування + 163
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- Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна + 153
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- Києво-Могилянська академія + 146
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- Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця + 138
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- Харківський національний університет радіоелектроніки + 94.
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За даними МОН, в Україні сформувалося 4 великих університетські центри. Центральний — місто Київ, що має 27,7% від загальної кількості держзамовлення, східний — Харківська область — 12,5%, Південний, що формується двома областями — Дніпропетровська — 6,2% та Одеська область —5,1%, тобто разом 11,3%, та Західний — Львівська область — 11,2% від загальної кількості держзамовлення.
Раніше у МОН назвали десять спеціальностей 2018 року, які потребують блискучого рівня знань.