Лидеры симпатий абитуриентов: десятка самых популярных вузов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В МОН назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили свои госзаказы за счет того, что их выбрали лучшие абитуриенты. Соответствующую статистику обнародовала Министр образования и науки Лилия Гриневич, передает УНН.
“Нынешняя система широкого конкурса действует так, что дает возможность абитуриентам осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят. Результатом этого стало то, что отдельные вузы смогли увеличить свой государственный заказ, ведь их выбрали поступающие с самыми высокими баллами. И это даже несмотря на сложную демографическую ситуацию, потому что в этом году мы имели наименьшее в истории Украины количество выпускников школ”, - отметила Лилия Гриневич.
Как отмечается, в противовес мнению, что широкий конкурс приведет к тому, что все поступающие будут выбирать только столичные вузы, в рейтинге ТОП-10 представлено 6 региональных университетов: 2 из них — львовские, 1 — днепровский и еще 3 — харьковские.
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Итак, рейтинг ТОП-10 выглядит так:
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- Львовский национальный университет имени Ивана Франко + 391
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- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского + 351
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- Днепровская политехника + 189
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- Львовская политехника + 184
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- КНУ им. Тараса Шевченко + 165
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- Национальный университет биоресурсов и природопользования + 163
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- Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина + 153
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- Киево-Могилянская академия + 146
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- Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца + 138
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- Харьковский национальный университет радиоэлектроники + 94.
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По данным МОН, в Украине сформировалось 4 крупных университетских центра. Центральный — город Киев, который имеет 27,7% от общего количества госзаказа, восточный — Харьковская область — 12,5%, Южный, который формируется двумя областями — Днепропетровская — 6,2% и Одесская область −5,1%, то есть вместе 11,3%, и Западный — Львовская область — 11,2% от общего количества госзаказа.
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