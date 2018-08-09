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Лидеры симпатий абитуриентов: десятка самых популярных вузов Украины

Киев • УНН

 • 27821 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В МОН назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили свои госзаказы за счет того, что их выбрали лучшие абитуриенты. Соответствующую статистику обнародовала Министр образования и науки Лилия Гриневич, передает УНН.

Лидеры симпатий абитуриентов: десятка самых популярных вузов Украины

“Нынешняя система широкого конкурса действует так, что дает возможность абитуриентам осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят. Результатом этого стало то, что отдельные вузы смогли увеличить свой государственный заказ, ведь их выбрали поступающие с самыми высокими баллами. И это даже несмотря на сложную демографическую ситуацию, потому что в этом году мы имели наименьшее в истории Украины количество выпускников школ”, - отметила Лилия Гриневич.

Как отмечается, в противовес мнению, что широкий конкурс приведет к тому, что все поступающие будут выбирать только столичные вузы, в рейтинге ТОП-10 представлено 6 региональных университетов: 2 из них — львовские, 1 — днепровский и еще 3 — харьковские.

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Итак, рейтинг ТОП-10 выглядит так:

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко + 391
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского + 351
  • Днепровская политехника + 189
  • Львовская политехника + 184
  • КНУ им. Тараса Шевченко + 165
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования + 163
  • Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина + 153
  • Киево-Могилянская академия + 146
  • Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца + 138
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники + 94.

По данным МОН, в Украине сформировалось 4 крупных университетских центра. Центральный — город Киев, который имеет 27,7% от общего количества госзаказа, восточный — Харьковская область — 12,5%, Южный, который формируется двумя областями — Днепропетровская — 6,2% и Одесская область −5,1%, то есть вместе 11,3%, и Западный — Львовская область — 11,2% от общего количества госзаказа.

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