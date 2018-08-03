Десять спеціальностей 2018 року, які потребують блискучого рівня знань

“У ТОП-спеціальності з найбільшим прохідним балом потрапили „Стоматологія“, „Міжнародне право“, „Міжнародні відносини“, „Міжнародні економічні відносини“, „Журналістика“, „Політологія“, „Менеджмент соціокультурної діяльності“, „Історія та археологія“. Також у цьому переліку низка спеціалізацій „Філології“ — китайська, шведська, японська та інші мови. На зазначені спеціальності потрібно було набрати понад 185 балів”, — йдеться у повідомленні.

Отже, перелік ТОП-спеціальностей за прохідним балом виглядає так:



Стоматологія 193,494 (МОЗ) та 188,552 (МОН)

(МОЗ) та (МОН)

Міжнародне право 193,35



Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 192,066



Менеджмент соціокультурної діяльності (МОН) 188,598



Міжнародні економічні відносини 186,711



Журналістика (МОН) 186,252



Політологія 186,05



Історія та археологія 184,55



Фармація, промислова фармація (МОЗ) 184,391



Культурологія (МОН) 184,288.



“Торік найбільший прохідний бал був на „Стоматологію“ — майже 197. У лідерах також була низка міжнародних спеціальностей, „Фармація“, „Політологія“, окремі спеціалізації „Філології“. Цього року ми бачимо певні зміни, але вони незначні — в лідерах здебільшого залишаються ті ж спеціальності. Однак хочу підкреслити, що цього року в ТОП-спеціальності увійшла „Журналістика“, на якій було скасовано творчий конкурс. Тобто вступ відбувався за сертифікатами ЗНО, що забезпечило приріст конкурсного бала за цією спеціальністю”, — відзначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Нагадуємо, що 1 серпня майже 59 тис. вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Щоб отримати місце державного або регіонального замовлення, їм потрібно виконати вимоги до зарахування до 18:00 6 серпня.