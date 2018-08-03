Десять спеціальностей 2018 року, які потребують блискучого рівня знань

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міністерство освіти і науки України оприлюднило ТОП-10 спеціальностей із найбільшим прохідним балом цього року. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“У ТОП-спеціальності з найбільшим прохідним балом потрапили „Стоматологія“, „Міжнародне право“, „Міжнародні відносини“, „Міжнародні економічні відносини“, „Журналістика“, „Політологія“, „Менеджмент соціокультурної діяльності“, „Історія та археологія“. Також у цьому переліку низка спеціалізацій „Філології“ — китайська, шведська, японська та інші мови. На зазначені спеціальності потрібно було набрати понад 185 балів”, — йдеться у повідомленні.

Отже, перелік ТОП-спеціальностей за прохідним балом виглядає так:

  • Стоматологія 193,494 (МОЗ) та 188,552 (МОН)
  • Міжнародне право 193,35
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 192,066
  • Менеджмент соціокультурної діяльності (МОН) 188,598
  • Міжнародні економічні відносини 186,711
  • Журналістика (МОН) 186,252
  • Політологія 186,05
  • Історія та археологія 184,55
  • Фармація, промислова фармація (МОЗ) 184,391
  • Культурологія (МОН) 184,288.

“Торік найбільший прохідний бал був на „Стоматологію“ — майже 197. У лідерах також була низка міжнародних спеціальностей, „Фармація“, „Політологія“, окремі спеціалізації „Філології“. Цього року ми бачимо певні зміни, але вони незначні — в лідерах здебільшого залишаються ті ж спеціальності. Однак хочу підкреслити, що цього року в ТОП-спеціальності увійшла „Журналістика“, на якій було скасовано творчий конкурс. Тобто вступ відбувався за сертифікатами ЗНО, що забезпечило приріст конкурсного бала за цією спеціальністю”, — відзначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Нагадуємо, що 1 серпня майже 59 тис. вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Щоб отримати місце державного або регіонального замовлення, їм потрібно виконати вимоги до зарахування до 18:00 6 серпня.

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