Десять специальностей 2018 года, которые требуют блестящего уровня знаний

"В ТОП-специальности с наибольшим проходным баллом попали "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология». Также в этом перечне ряд специализаций "филологии" - китайский, шведский, японский и другие языки. На эти специальности нужно было набрать более 185 баллов", - говорится в сообщении.

Итак, перечень ТОП-специальностей по проходным баллам выглядит так:



Стоматология 193,494 (МЗ) и 188,552 (МОН)

(МЗ) и (МОН)

Международное право 193,35



Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии 192,066



Менеджмент социокультурной деятельности (МОН) 188,598



Международные экономические отношения 186,711



Журналистика (МОН) 186,252



политология 186,05



История и археология 184,55



Фармация, промышленная фармация (МЗ) 184,391



Культурология (МОН) 184,288.



"В прошлом году наибольший проходной балл был на специальность "Стоматология"- почти 197. В лидерах также был ряд международных специальностей, "Фармация", "Политология", отдельные специализации "Филологии". В этом году мы видим определенные изменения, но они незначительны - в лидерах по большей части остаются те же специальности. Однако хочу подчеркнуть, что в этом году в ТОП-специальности вошла "Журналистика", на которую был отменен творческий конкурс. То есть вступление происходил по сертификатам ВНО, что обеспечило прирост конкурсного балла по этой специальности", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Напоминаем, что 1 августа почти 59 тыс. поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) получили рекомендации к зачислению на бюджет. Чтобы получить место государственного или регионального заказа, им нужно выполнить требования к зачислению к 18:00 6 августа.