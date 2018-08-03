Десять специальностей 2018 года, которые требуют блестящего уровня знаний

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12783 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины обнародовало ТОП-10 специальностей с самым высоким проходным баллом этого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

"В ТОП-специальности с наибольшим проходным баллом попали "Стоматология",  "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология». Также в этом перечне ряд специализаций "филологии" - китайский, шведский, японский и другие языки. На эти специальности нужно было набрать более 185 баллов", - говорится в сообщении.

Итак, перечень ТОП-специальностей по проходным баллам выглядит так:

  • Стоматология 193,494 (МЗ) и 188,552 (МОН)
  • Международное право 193,35
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии 192,066
  • Менеджмент социокультурной деятельности (МОН) 188,598
  • Международные экономические отношения 186,711
  • Журналистика (МОН) 186,252
  • политология 186,05
  • История и археология 184,55
  • Фармация, промышленная фармация (МЗ) 184,391
  • Культурология (МОН) 184,288.

"В прошлом году наибольший проходной балл был на специальность "Стоматология"- почти 197. В лидерах также был ряд международных специальностей, "Фармация", "Политология", отдельные специализации "Филологии". В этом году мы видим определенные изменения, но они незначительны - в лидерах по большей части остаются те же специальности. Однако хочу подчеркнуть, что в этом году в ТОП-специальности вошла "Журналистика", на которую был отменен творческий конкурс. То есть вступление происходил по сертификатам ВНО, что обеспечило прирост конкурсного балла по этой специальности", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Напоминаем, что 1 августа почти 59 тыс. поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) получили рекомендации к зачислению на бюджет. Чтобы получить место государственного или регионального заказа, им нужно выполнить требования к зачислению к 18:00 6 августа.

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