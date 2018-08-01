Рекомендації на бюджет отримали майже 59 тисяч випускників

“Відповідна інформація — хто отримав бюджетні місця — вже вивантажується та поступово відображається в електронних кабінетах вступників. Так, в них навпроти однієї з заяв з’являється статус „Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)“. Таким вступникам треба буде виконати вимоги до зарахування до 18:00 6 серпня. Саме зарахування за державним або регіональним замовленням проводиться до 12:00 7 серпня”, — йдеться у повідомленні.

Незабаром інформація про розподіл бюджетних місць також буде оприлюднена на офіційному ресурсі, де відображається хід вступної кампанії. Якщо після розподілу бюджетних місць у вступників виникнуть питання щодо його справедливості, вони можуть звернутися, насамперед, до приймальних комісій або скористатися алгоритмами верифікації, які викладені в Умовах прийому.

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До 18 серпня відбудеться переведення на вакантні бюджетні місця.

За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є спеціальні умови на участь у конкурсі. Зокрема, першою категорією переведення незалежно від конкурсного бала є діти загиблих захисників України. Наступні категорії, переведення яких залежить від конкурсного бала, — діти учасників АТО, особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, внутрішньо переміщені особи тощо.

За тими спеціальностями, яким надається особлива підтримка, право на переведення мають вступники, що не були рекомендовані за широким конкурсом на бюджетні місця.

Нагадаємо, для Криму і Донбасу подовжили терміни вступу до 28 вересня.