Для Криму і Донбасу подовжили терміни вступу до 28 вересня - МОН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Вступники з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу можуть вступити на бюджет або контракт без ЗНО, українського паспорта і атестата до кінця вересня. Про це повідомила прес-служба МОН, передає УНН.

“Вступники, які претендують на бюджетні місця для вступу на бакалавра мають до 20 липня особисто подати документи до Освітніх центрів „Крим-Україна“ або „Донбас-Україна“. Натомість прийом документів на молодшого спеціаліста на базі 11 класів триватиме до 1 серпня. Далі можна вступити на контракт — вступні іспити та зарахування таких вступників триватиме до кінця вересня. Загалом центри працюватимуть до 28 вересня”, — заявила в.о. директора департаменту вищої освіти МОН Світлана Кретович під час прес-конференції щодо перебігу вступної кампанії, яку провели у Сєвєродонецьку Луганської області.

Якщо вступники з окупованих територій не встигнуть подати документи для вступу на бюджет, вони можуть вступити на контракт й одразу після зарахування написати заяву про переведення на бюджет. Торік більшість вступників з Криму та Донбасу скористалися цією процедурою та були переведені на місця держзамовлення.

Вступники з Криму та Донбасу, які вчасно звернулися до Освітніх центрів, мають пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів — української мови та історії України. На базі центрів вони також складають вступний іспит з профільного предмета або творчий конкурс. Прізвище кожного вступника з окупованих територій обов’язково зашифровується.

“За два тижні липня на гарячу лінію, яка під час вступної кампанії працює спільно з МОН, вже надійшло понад 3 тис. звернень. З них — понад 200 з непідконтрольних територій, території вздовж „лінії розмежування“, 66 — з окупованого Криму. Наприклад, тільки за 13 липня нам надійшло 387 дзвінків. Найчастіше звертаються щодо нюансів процедури вступу, переліку необхідних документів, неотримання дозволу на перетин „лінії розмежування“. Загалом чимало дзвінків пов’язані з необізнаністю випускників шкіл з правилами вступу: визначенням пріоритетності заяв, реєстрація електронного кабінету, неотримання ID-картки тощо”, — розповіла виконавчий директор Фонду “Відкрита політика” Ірина Жданова.

Раніше стало відомо, куди найчастіше подають заяви випускники.

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