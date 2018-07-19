Куди найчастіше подають заяви випускники: п'ятірка лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. “Право”, “філологія”, “середня освіта”, “менеджмент” та “медицина” — наразі саме на ці спеціальності вступники подали найбільше заяв. Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки Юрій Рашкевич, передає УНН.
“Міносвіти назвало ТОП-5 найпопулярніших спеціальностей та вишів за підсумками подання мільйону заяв вступників. Це „право“, „філологія“, „середня освіта“, „менеджмент“ та „медицина“”, — йдеться у повідомленні.
Серед університетів найбільшим попитом серед вступників користуються:
- КНУ ім. Шевченка,
- ЛНУ ім. Франка,
- КПІ ім. Сікорського,
- Львівська політехніка,
- ХНУ ім.Каразіна.
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Загалом на ранок 19 липня вступники подали до вишів майже 1 мільйон заяв на бакалавра, магістра та молодшого спеціаліста. З них понад половина — близько 600 тис. заяв — подані в електронному вигляді.
Електронні кабінети зареєстрували вже 151 тис. вступників — це понад 90% відсотків від очікуваної цього року кількості. З них 130 тис. вже подали електронні заяви.
“Середня кількість заяв, яку на сьогодні подали вступники — 4. Згідно з Умовами прийому, кожен вступник може подати на бюджет до 7 заяв. Тобто скоріше за все більшість вступників чекають останніх днів вступної кампанії, щоб залежно від ситуації, рейтингових списків подати заяви, що залишилися. У підсумку тільки на бакалавра ми очікуємо близько мільйона заяв”, — відзначив Юрій Рашкевич.
Раніше стало відомо, який виш в Україні є “найдорожчим”.