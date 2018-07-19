П'ять тисяч доларів за вступ: у ГПУ назвали "найдорожчий" виш України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. В Одесі під час одержання 5 тис. доларів США неправомірної вигоди викрили посадовця музичної академії. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Так, керівник структурного підрозділу Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової вимагала та отримала 5 тис. доларів США від абітурієнтів за вступ трьох осіб”, — йдеться у повідомленні.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) триває.
Нагадаємо, у середу, 18 липня, Нацполіція спільно зі співробітниками ГПУ провела рейди у вищих навчальних закладах України і виявила декілька фактів корупції. При чому сума хабарів за сприяння у вступі коливалась від 5 тисяч гривень до 5 тисяч доларів.
Одеська консерваторія (Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової) була створена 8 вересня 1913 року. Найбільш відомі випускники - Костянтин Данькевич, Давид Ойстрах, Михайло Гришко.