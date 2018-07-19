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У трьох регіонах працівників вишів затримали за хабарі

У трьох регіонах працівників вишів затримали за хабарі

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Поліція затримала за хабарі працівників вищих навчальних закладів у Черкаській, Сумській та Одеській областях. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України, передає УНН.

"18 липня працівники територіальних управлінь захисту економіки Нацполіції затримали працівників вищих навчальних закладів Черкаської, Сумської та Одеської областей під час одержання ними неправомірної вигоди. Суми коливалися від 5 тисяч гривень до 5 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Так, в Одесі правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадових осіб однієї з Одеських академій. Декан та завідувач лабораторії вимагали від трьох абітурієнтів 5 тисяч доларів. За цю суму вони пообіцяли допомогти майбутнім студентам зі вступом до навчального закладу. Фігурантів затримали під час одержання хабара.

"Окрім 5 тисяч доларів США, які фігуранти отримали в якості неправомірної вигоди, правоохоронці вилучили 4 конверти, в яких були зазначені прізвища інших абітурієнтів. Усередині конвертів знаходилися кошти загальною сумою 2 тисячі 600 доларів США та 2 тисячі 500 грн", - зазначили в поліції.

А у Черкаській області за успішне складання вступних іспитів та зарахування до навчального закладу декан одного з інститутів вимагав від абітурієнта понад 5 тисяч грн. Його затримали.

Заступник директора вишу на Сумщині вимагав за вирішення аналогічного питання 10 тисяч грн. Посадовця затримали під час одержання першої частини хабара - 2 тисяч грн.

Кримінальні провадження відкриті за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

"Працівникам освіти загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна", - уточнили у Нацполіції.

Нагадаємо, міського голову на Львівщині вдруге затримали на хабарі

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