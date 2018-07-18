Знову в кайданках: на Львівщині міського голову вдруге затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У місті Сколе, що на Львівщині, міського голову повторно піймали на хабарі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
За словами Луценка, міський голова Сколе Москаль ще в березні 2018 засуджений на 6,5 років за хабар. Проте, апеляція все переноситься. І Москаль продовжує бути мером.
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"Щоб не втратити навики вирішив цей Москаль знову взяти неправомірну вигоду на 68,7 тис грн. Але поліція і прокуратура теж не втратила пильність. Москаль знову в кайданках!" - написав Луценко.