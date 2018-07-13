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Посадовець ДФС на Вінничині вимагав 500 тис. грн

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Вінницькій області за вимагання 500 тис. грн хабара затримано посадовця регіонального управління Державної фіскальної служби. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Спільно з СБУ затримали керівника підрозділу ГУ ДФС у Вінницькій області та його посібника, які вимагали 0,5 млн грн з бізнесмена", - написав Луценко.

Нагадаємо, заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області та головного державного ревізора – інспектора ГУ ДФС у Сумській області затримали на хабарі у 60 тис. грн.

Раніше, Кабінет міністрів України призначив двох в.о. заступників голови Державної фіскальної служби. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради в ДФС.

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