Посадовець ДФС на Вінничині вимагав 500 тис. грн

"Спільно з СБУ затримали керівника підрозділу ГУ ДФС у Вінницькій області та його посібника, які вимагали 0,5 млн грн з бізнесмена", - написав Луценко.



Нагадаємо, заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області та головного державного ревізора – інспектора ГУ ДФС у Сумській області затримали на хабарі у 60 тис. грн.



Раніше, Кабінет міністрів України призначив двох в.о. заступників голови Державної фіскальної служби. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради в ДФС.