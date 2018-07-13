Чиновник ГФС в Винницкой области требовал 500 тыс. грн

"Совместно с СБУ задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн с бизнесмена", - написал Луценко.



Напомним, заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области и главного государственного ревизора - инспектора ГУ ДФС в Сумской области с атрималы на взятке в 60 тыс. грн.



Ранее, Кабинет министров Украины назначил двух и.о. заместителей председателя Государственной фискальной службы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания в ГФС.