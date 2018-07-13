Чиновник ГФС в Винницкой области требовал 500 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Винницкой области за вымогательство 500 тыс. грн взятки задержан сотрудник регионального управления Государственной фискальной службы. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Совместно с СБУ задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн с бизнесмена", - написал Луценко.
Напомним, заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области и главного государственного ревизора - инспектора ГУ ДФС в Сумской области с атрималы на взятке в 60 тыс. грн.
Ранее, Кабинет министров Украины назначил двух и.о. заместителей председателя Государственной фискальной службы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания в ГФС.