Кабмін призначив двох заступників голови ДФС

"Уряд за поданням керівника ДФС і в.о. Міністра фінансів прийняв рішення про призначення в.о. заступників голови ДФС. На посади призначені Бамбізов Євген Євгенійович, який очолював Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби, і Кривіцький Віктор Броніславович, який до призначення очолював Волинську митницю ДФС", - цитує прес-служба слова Глави уряду.



Під час наради Гройсман також наголосив, що ефективність треба продемонструвати, передусім, на митниці, де вже розгорнута кампанія "Україна без контрабанди".



"Кожен день будемо аналізувати надходження, вартість, вантажі тощо. Не можете працювати – звільняйтеся. Авторитетів тут бути не може. Мені потрібен результат, а мої слова мають стати дороговказом", - підкреслив він.



Як повідомляв УНН, надходження коштів до державного бюджету від розмитнення контейнерів з товарами після запровадження заходів щодо боротьби з контрабандою зросли майже удвічі.